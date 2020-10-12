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Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları devam diyor.Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları devam diyor.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapılmadan sürdürülen çalışmalarda alt yapısı tamamlanmış kırsal mahallelerde stabilize, merkezde ise kilitli beton parke taşı döşeme, yeni yol ağı oluşturma, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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