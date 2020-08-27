Eyyübiye’den Ayasofya’ya yolculuk başlıyor

Eyyübiye Belediyesi, yapılan çekilişle isimleri belirlenen 50 vatandaşı Ayasofya gezisine götürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ibadete açılması kararını onaylamasının ardından Ayasofya’da ilk namaz Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıl dönümüne denk gelen 24 Temmuz’da kılınmıştı. Türkiye’de uzun süredir gündemde olan Ayasofya’nın cami olması yönündeki kararın alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yaptığı paylaşımın altına “Ayasofya’da Namaz Vakti” yazan kişiler arasından yapılacak çekilişle 50 kişiyi Ayasofya’ya götüreceklerini belirtmişti. Başkan Kuş’un yaptığı paylaşımın altına yorum yazan binlerce kişi arasından yapılan çekilişle 50 talihli kişi de belirlenmiş oldu. 10-11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak Ayasofya Cami gezi programında ismi çıkan şanslı tahlililerin belediyenin internet adresinden isimlerini kontrol edebilecekleri bildirildi.

