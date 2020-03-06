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Eyyübiyeli gençler güreşte başarı sağladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Eyyübiye gençler, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göz kamaştırmaya devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi Gençlik spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren gençler, katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde etti.

Eyyübiyeli gençler güreşte başarı sağladı

Eyyübiye gençler, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göz kamaştırmaya devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Gençlik spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren gençler, katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde etti. 3-6 Mart tarihlerinde Tokat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası’na 230 sporcu katıldı. Eyyübiye Belediye Spor Güreş Takımı ise şampiyona da büyük başarı elde etti. 41 kiloda mindere çıkan İslam Turan ve 38 kiloda da Mazlum Çiftçi Türkiye üçüncüsü oldu.

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Sabah
06:42
Öğle
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İkindi
15:56
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Cemre Eczanesi
Merkez
Çiftçi Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Gölpınar Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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