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  4. Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı

Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalarda üstün başarı sağladı.Eyyübiyeli genç sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi güreş müsabakalarında 2.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalarda üstün başarı sağladı.
Eyyübiyeli genç sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi güreş müsabakalarında 2. oldu. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Gençlik Spor Salonu’nda serbest ve grekoromen kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya 12 ilin takımları katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, yerel faaliyetler sonucu yetenekli sporcuların spora kazandırılması amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi’nde çekişmeli müsabakalar yaşandı.
Turnuvaya damga vuran Eyyübiyeli genç sporcular, ikinci oldular. 52 kiloda Abdulbaki Çoban 1., 38 kiloda Emircan Çiftçi 2., 41 kiloda İslam Turan 2., 41 kiloda Ebubekir Şarvan 3. ve 62 kiloda Fatih Koyunlu 3.’lük elde ederek turnuvaya damga vuran isimler oldu.
Dereceye giren sporcular, destek ve katkılarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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