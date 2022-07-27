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Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı

27.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle din görevlileri arası "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Şanlıurfa'da düzenlendi.

İl Müftülüğü ev sahipliğinde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde düzenlenen yarışmaya Gaziantep, Malatya, Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa birincileri katıldı.

Finalistler, Komisyon Başkanı Murat Bozkurt ve üyelerden oluşan jürinin önünde ezan okudu.

Yarışmacılar, hicaz, uşşak, rast ve saba makamında ezan seslendirdi.

Jüri, yarışmacıları sahne duruşu, diksiyon, güzel ses ve makam uygunluğu kriterlerine göre değerlendirdi.

Yarışmada Elazığ'dan Yusuf Türk 1'inci, Gaziantep’ten Abdurrahman Zorlu 2'nci Malatya'dan Hıdır Olcaş ise 3'üncü oldu.

- "İslam'ın en büyük bayrağı, sancağı ve işareti ezanı şeriftir"

İl Müftüsü Ramazan Tolan programda yaptığı konuşmada, ezanın dinimizde çok büyük önemi olduğunu söyledi.

Ezanın dinin bayrağı olduğunu belirten Tolan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde günde 5 defa minarelerde ezan okunuyor. 24 saat içerisinde her memlekette 5 defa ezan okunduğunu düşünün 24 saat dünyanın her tarafından Allah'u ekber sesi hiç kesilmiyor. İslam'ın en büyük bayrağı, sancağı ve işareti ezanı şeriftir. Bir ile gittiğiniz zaman Allah'u ekber sesi geldiğini duyduğunuzda 'burada Müslüman var, burada cami var' anlarsınız. Allah ezanımızı daim eylesin inşallah."

Yarışmacılara hediyelerini İl Müftüsü Tolan ve İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi Müdürü İdris Kalay takdim etti.

Yarışmayı birinci olarak bitiren Yusuf Türk, 18 Ağustos'ta Giresun'da yapılacak Türkiye finaline katılacak.

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