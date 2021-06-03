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Ezgi Avcı tatil pozlarıyla mest etti! Otelin terasında...

03.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasından sonra kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiren Ezgi Avcı tatile gitti. Avcı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ezgi Avcı tatil pozlarıyla mest etti! Otelin terasında...

Kanal D’de ekrana gelen 'Magazin D' programının sunucusu Ezgi Avcı pozlarıyla dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla tanınan güzel isim soluğu tatilde aldı.

Avcı kaldığı otelin terasında bikinili pozlar verip bu anlarını takipçileriyle de paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ezgi Avcı fit fiziğini sergileyerek "Arada bir farklılık iyi gelir, bu da benimkisi" yorumunda bulundu.

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Avcı daha önce yaptığı açıklamada "Pandemi elbette zorluyor. Kendimi ve ailemi de tehditten uzak tutmak için ev dışında vakit geçirmiyorum. Benim gibi arkadaşlarımla görüşüyorum sadece. Bu sürece ister istemez ayak uydurmak zorunda olduğumuz için bu motivasyonu kendimde oluşturmaya başladım diyebilirim. Egzersizlerimi, yürüyüşlerimi aksatmıyorum" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Ezgi Avcı
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