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Ezidiler Şırnak'ta huzura kavuşan köylerine geri dönüyor

09.01.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin Mağara köyünde, sağlanan huzurla yaşam yeniden başlıyor.

Valilik ve İdil Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında, 130 haneye sahip Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçerek, onları huzura kavuşan köylerine davet etti.

İlk etapta Almanya'da yaşayan 5 aile duydukları özlemle köylerine dönmeye karar verdi. Valilik ve Kaymakamlıkça köyde, yol yapılması, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi için çalışmalara başlandı.

Köye gelen Ezidiler de yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerini onarmaya başladı.

"Yaklaşık 30 aile hazırlık yapıyor"

Almanya'da yaşayan 8 çocuk babası Nusrettin Genç (67), AA muhabirine, 1992 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Köye Dönüş Projesi ile ilgili kendisine bilgi verilmesi üzerine köye gelerek, evinde onarıma başladığını belirten Genç, "Vali ve Kaymakam köyümüze büyük ilgi gösteriyor. Köylülerimiz geri dönmek istiyor. Ümitliyiz, köylüler çok mutlu oldu. Bu uygulamaya köye dönmekte kararlılar ve dönecekler." dedi.

Genç, 130 haneli köyde yaşayanların yıllar önce Almanya, Belçika ve Hollanda'ya göçtüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda sadece Almanya'da olan o ailelerin sayısı 30 yılda 800 oldu. Belki 800'ü de geri dönmez ama bizim gibi burayı gören, geçmişte köyde yaşayan yaşını almış kişiler gelmek isteyecektir. Görüştüğüm yaklaşık 30 aile hazırlık yapıyor, evlerini restore edip, geri dönecekler. Bu proje hepimize iyi geldi. Valilik su, elektrik, kanalizasyon hattı gibi hizmetler sunacak, park yapacak, güneş enerjisi sistemi kuracak. Şu an huzur var, memnunuz. Ben ve eşim kalan ömrümüzü köyümüzde geçirmek istiyoruz."

"ÖMRÜMÜZÜ KÖYÜMÜZDE GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Köye dönen Hazal Gurtis de bir çocuğu ile gittiği Almanya'dan 7 çocuk annesi olarak döndüğünü ifade ederek, tekrar köye dönüş yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Valilik ve Kaymakamlık desteğiyle köye yerleşmek için hazırlık yaptıklarını, evlerini onarmaya başladıklarını anlatan Gurtis, "İnsanın kendi toprağı gibi yok. 1992'de ailece ilk biz gittik, köye de ilk biz döndük. Evimizi restore ediyoruz. Devletimize güveniyoruz. İnşallah hepimiz tekrar akrabalarımızla köyümüzde yaşarız. Yıllar sonra tekrar köye döneceğimiz için çok mutluyuz. Ömrümüzü köyümüzde geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Mardin'in Midyat ilçesinden çalışmak için gelerek evlerin onarılmasına katkı sunan taş ustası Abdulcelil Yıldırım, daha önce yıllarca Ezidilerle bir arada yaşadıklarını anlatarak, ailelerin tekrar ülkeye ve köylerine dönüyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ÖRNEK KÖYLERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK"

Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Hazım Ücün, Mağara köyünün terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan kentteki tek Ezidi köyü olduğunu belirterek, aradan geçen süreye rağmen dokusunu kaybetmediğini, köyü hem yaşam hem de turizm anlamında değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Köyün ismini evlerin altındaki mağaralardan aldığını, bazı evlerin metrelerce altında yaşam alanı olduğunu anlatan Ücün, "1940'lı yıllardan sonra mağaralar yüzeye çıkmış, evler yapılmış. Valiliğimizce köyün yolunun yapımına başlandı. Ardından su, kanalizasyon ve elektriği hattı yapılmaya başlanacak." dedi.

Tüm Ezidileri özgürce yaşamaları için köye beklediklerini dile getiren Ücün, ailelerin büyük çoğunluğunun köye gelmek istediğini vurguladı.

Ücün, "Burası büyük ihtimalle turizme açılacak. Bunun için de çalışmalar yapılıyor. Huzurun sağlanmasıyla son 3-4 yıldır turist kafileleri de köyü boş halindeyken dahi ziyaret ediyor ve hayran kalıyor. Potansiyeli artırarak bölgeye turist çekme amacındayız. Burası tarihi ve doğal yapısıyla turizm potansiyeli yüksek bir köy. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin örnek köylerinden biri haline gelecek." ifadelerini kullandı.

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