YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Ezine Belediyesi yağmuru hazırlıklı karşıladı

Ezine Belediyesi yağmuru hazırlıklı karşıladı

13.01.2021 09:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağmur, kısa sürede yerini gök gürültülü ve sağanak yağışa bıraktı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağmur, kısa sürede yerini gök gürültülü ve sağanak yağışa bıraktı. Ezine Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için gecenin geç saatlerine kadar çalıştı.
Küresel ısınma nedeniyle uzun süredir beklenen yağışların gelmesiyle birlikte vatandaşların yüzü biraz da olsa güldü. Ezine’de yağmurdan nasibi alan ilçeler arasında. Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan uyarıları dikkate alan Ezine Belediyesi ekipleri, yağışlardan önce ekip kurarak, oluşabilecek tüm olumsuzluklar için hazırlık yaptı.
Ezine Belediyesi Acil Durum Yönetim Merkezi (EKOM) sahadaki tüm belediye çalışanlarını yönlendirerek, cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi, yolda kalan sürücülerin ve yağmurda mağdur olan vatandaşlara yardım edildi. Yağışlar bitene kadar görev yerini terk etmeyen belediye çalışanları, vatandaşlardan tam not aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:59
Sabah
08:29
Öğle
13:28
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:41

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Çelik Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Geyikli’nin 50 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Çanakkale'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Çanakkale'de kaynı tarafından vurulan kadın öldü

Çanakkale'de kaynı tarafından vurulan kadın öldü

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.