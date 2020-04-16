YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Ezine SODAM’da maske üretimi başladı

Ezine SODAM’da maske üretimi başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi’nde maske üretimi başladı.Ezine Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli usta öğreticiler tarafından Sosyal Dayanışma Merkezi atölyelerinde Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske üretimine başlandı.Ezine’de görevli doktor ve sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ihtiyaçları için üretime başladıklarını belirten Ezine Kaymakamı Dr.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi’nde maske üretimi başladı.
Ezine Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli usta öğreticiler tarafından Sosyal Dayanışma Merkezi atölyelerinde Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske üretimine başlandı.
Ezine’de görevli doktor ve sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ihtiyaçları için üretime başladıklarını belirten Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, “Sosyal Dayanışma Merkezimizde şuanda Ezine Devlet Hastanemizde ve ilçemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın tek kullanımlık maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başlandı. Ardından bundan sonraki süreçte de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine göre çalışan tüm personellerimiz ve pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere maske üretimimiz seri bir şekilde üretilmeye ve planlı bir şekilde dağıtımına devam edilecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Çanakkale Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:28
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Çanakkale Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Nur Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.