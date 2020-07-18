Ezine'de çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ezine-Bozcaada kara yolu Akçin Çayı Köprüsü mevkisinde bir arazide yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 arazöz ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

3 saat süren mücadeleyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

