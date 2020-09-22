Ezo Gelin çorbasına "Oğuzeli" tescili

Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere ve türkülere konu olan Ezo Gelin’in yokluk ve kıtlık zamanında yaptığı çorba ’Ezo Gelin Çorbası’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret (Geleneksel Ürün Adı) alarak, Oğuzeli adına tescillendi.

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde sevilerek ve sıklıkla tüketilen ‘Ezo Gelin Çorbası’nın Oğuzeli adına tescillenmesinden büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Baştan aşağı Anadolu kokan geleneksel ‘Ezo Gelin Çorbası’ bundan sonra Oğuzeli ile anılacak” dedi.

“Geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yaptığı açıklamada, “10 Eylül 2020 tarihi itibariyle ‘Ezo Gelin Çorbası’ tescil işlemleri tamamlanmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret (Geleneksel Ürün Adı) alarak, Oğuzeli adına tescillenmiştir. Geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz. ‘Ezo Gelin Çorbası’da bunlardan bir tanesi. Gastronomi Kentine yakışır çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Daha önce Oğuzeli Nar’ımız tescillenmişti. Şimdi Oğuzeli Kurutmalığı ve Oğuzeli Nar Ekşisi başvurularımızın sonucunu bekliyoruz. Başvurularımız sonuçlandığı zaman Oğuzeli’ne ait dört adet ürünümüz tescillenmiş olacak. Buda bu ürünlere olan katkıyı daha çok arttıracak” ifadelerini kullandı.



