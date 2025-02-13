F.Bahçe-Anderlecht maçı öncesi 1965 detayı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

TEK MAĞLUBİYET 1965 YILINDA

Daha önce Anderlecht ile tam 7 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu yenilgi ise 1965 yılında oynanan mücadelede gerçekleşti.

4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Çağlar ve Djiku Anderlecht maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan yeni stoper Carlos da liste dışı konumda... Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Livakovic'in de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.