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F.Bahçe-Anderlecht maçı öncesi 1965 detayı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 08:30
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off etabı ilk maçında bu akşam Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Rakibine en son 1965 yılında kaybeden sarı-lacivertlilerde bu kritik mücadelede 4 isim forma giyemeyecek.

F.Bahçe-Anderlecht maçı öncesi 1965 detayı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

TEK MAĞLUBİYET 1965 YILINDA

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Daha önce Anderlecht ile tam 7 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu yenilgi ise 1965 yılında oynanan mücadelede gerçekleşti.

4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

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Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Çağlar ve Djiku Anderlecht maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan yeni stoper Carlos da liste dışı konumda... Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Livakovic'in de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

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