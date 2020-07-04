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Faaliyet Raporu’na meclisten onay

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

Bursa Gemlik Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.Koronavirüs salgınına karşı sağlık tedbirleri nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmayan Gemlik Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı 2.

Bursa Gemlik Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.
Koronavirüs salgınına karşı sağlık tedbirleri nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmayan Gemlik Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı 2. Oturumu, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Biriken gündem maddeleri nedeniyle üç oturumda yapılmasına karar verilen meclis toplantısının yapıldığı salonda yoğun sağlık tedbirleri alındı. Girişte maske, eldiven ve kolonya bulundurulurken katılımcıların ateşi ölçüldü. Konuşma yapılan kürsü ve kullanılan mikrofonlar, konuşma aralarında sürekli dezenfektanlı bez kullanılarak temizlendi. Öte yandan faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda tüm konuşmacıların rapora ilişkin görüş ve önerileri, Gemlik Belediyesi Facebook sayfasından üç saati aşkın sürede kesintisiz canlı olarak yayınlandı.
“Bir idealle yola çıktık”
Faaliyet Raporu görüşmelerinde söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan,“Bir idealle yola çıktık. İnsanlar bizi bunun için seçtiler. Birincisi, barış istiyoruz dedik. On altı kere yıktılar bizi, on yedinciye kurulduk çok şükür. Bakmayın siz yukarıda söylenenlere, bırakın bütün bunları, biz bu kente 81 vilayetten geldik, Gemlik bize neyi varsa verdi. Hadi gelin bu seçimleri Gemlik’e borcumuzu ödemenin fırsatı olarak görelim ve buna göre oy verelim dedik. Savaş mı vardı Gemlik’te? Hayır, Allah göstermesin. Ama kamplaşma ve kutuplaşma ortamına taşındı Türkiye. Benim olan benden olsun, benden olmayan ne yaparsa yapsın dediler. Bu anlayış kabul görmedi. Gemlik Belediye Başkanı olarak bir başkasını da seçseniz, anlattıklarımı dinleyin, onlardan da bunu isteyin dedim.”
“Vatandaş belediyeden huzur, eşitlik ve adalet içinde hizmet bekliyor”
“Marmara’nın incisi, zeytinin başkenti, barışın ve huzurun kenti Gemlik’i hayal ettim. Bunu böyle yapabiliriz deyip, anlattık birlik ve beraberliği. Vatandaş belediyeden huzur, eşitlik ve adalet içinde hizmet bekliyor. Bir siyasi anlayışın uygulama alanı olarak kullanılıyordu belediye. Bunu kabul etmedik. Eğer Gemlik hakkındaki hayallerimize ortaksanız, bunlar doğru projeler dedik. Bizi aşan projeler de vardı. Bir kısmı Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir kısmı merkezi hükümet ile gerçekleştirebiliriz. Neden birlikte hareket etmeyelim? Geçmiş dönemi yaşayan arkadaşlarımız hatırlattıklarında kızacağınıza, haklısın, konuşma hakkınız bile elinizden alınıyordu deyin. Bizim yönetmeliklerimiz var. Herkes on dakika konuşabilir. İki katı konuşursa ne olur? Ben muhalefette 23 yıl geçirdim. Baraj altında kalan bir partinin ilçe başkanıydım. Çok zordur bilirim. Eleştiri noktasına ortaya koyacağımız şeyi doğru şekilde söylemezsek kulaklarımız tıkanır. Üzüm yemek derdindeysek dikkatli olmalıyız.”
“Gemlikliler beton istemiyor”
“Betondan işlerle ilgilenmiyor vatandaş. 88 katlı iş merkezi kuracağım deyince seçmiyor. Ne için seçiyorlar? 2019’un Temmuz ayında vatandaşın yüzde 14,2’sine göre Gemlik’te hiç sorun yokmuş. Bu yıl yüzde 21,5’e göre hiç sorun yok. Bakın barış ve huzurun kenti vurgusu, insanların kaldırımdan daha çok, büyük projelerdense daha rutin işlere baktığı düşüncemiz, çalışmamızda bu sonucu verdi. yüzde 7 kentte daha problemsiz yaşadığını düşünüyor. Sorun gibi görülen konuların tamamında azalma var. Vatandaş, ilçenin genelindeki sorunları bilemez. Eşref Dinçer Mahallesi’ndeki vatandaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki sorunları bilemez. Aynı vatandaşlara kendi mahalleleri ile ilgili sorunlar yöneltildiğinde çevre temizliği yüzde 18,1’miş, yüzde 14,6’ya düşmüş. Kendi mahallesi adına da iyileşme görüyor insanlar. Vatandaş, sorunlarını kimin çözeceğine inanıyor? Geçen yıl 64,1 Gemlik Belediyesi derken bu yıl yüzde 71,2 demişler. Yani Gemlik Belediyesi’nin kurumsal kimliği, müdürlerimiz, vatandaşın gözünde daha marifetli görünüyor. Vatandaş, Gemlik Belediyesi benim sorunlarımı çözer diyor.”
“Üç beş dedikoducuya kulak asmayın”
“Tamamlanmış hizmet başlığında, Engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Engelsiz Taksi’yi başarılı bulanlar yüzde 92,9, kreş yüzde 92,6, çöp aktarma istasyonu yüzde 92, Kent Müzesi yüzde 96,4, Halk Market yüzde 96,1, Huzurevi yüzde 95,9, 12 ay faaliyet gösterecek kurban Pazar yeri yüzde 89,1. Bunları yapabilme imkânlarımız varken, sokaklarda duyduğumuz dedikodulara neden kulak asalım? Sokaktaki üç beş kişi, sürekli belediye çalışmıyor, belediye çivi çakmıyor diye dedikodu üretiyor.”
“Çok yapıcı eleştiriler var, aldım kabul ettim. Ama finalde şunu da söylemek isterim. On beş ayı birbirimiz ile ilişkilerimiz, birbirimize uyumumuz, birbirimize desteğimiz konusunda neredeyse hasarsız atlattık. Bunun böyle devam etmesinin kentimize yararlı olacağına inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
Başkan Sertaslan’ın konuşmasından sonra oylamaya geçildi. Gemlik Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclisi’nin 3. Oturumu 6 Temmuz Pazartesi, saat 17.00’de Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

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