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Fabio Bilica 40 yaşında transfer oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.01.2019 08:19 | Son Güncelleme

Son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan isimler şimdi hangi takımlarda? İşte o isimler...

Fabio Bilica 40 yaşında transfer oldu (Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?)

Şimdi neredeler?

Fabio Bilica - Yaşı: 40 - Takımı: Batatais (Brezilya)

Fabio Bilica - Yaşı: 40 - Takımı: Batatais (Brezilya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo

Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo

Cesare Prandelli - Yaşı: 61 - Takımı: Genoa

Cesare Prandelli - Yaşı: 61 - Takımı: Genoa

Daniel Pancu - Yaşı: 41 - Takımı: Rapid Bükreş - (Teknik direktör)

Daniel Pancu - Yaşı: 41 - Takımı: Rapid Bükreş - (Teknik direktör)

Mario Jardel - Yaşı: 45 - Yeni mesleği: Futbolcu menajerliği

Mario Jardel - Yaşı: 45 - Yeni mesleği: Futbolcu menajerliği

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Gaziantepspor

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Gaziantepspor

Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)

Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)

Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)

Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)

Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)

Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)

Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)

Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir

Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir

Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer

Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer

Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı

Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor

Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok

Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı

Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)

Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)

Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor

Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok

Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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Anahtar Kelimeler:
Fabio Bilica Fenerbahçe

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