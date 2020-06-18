YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Fabrika yangının nedeni belli oldu

Fabrika yangının nedeni belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz günlerde sunta ve orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.Kayseri OSB 20.

Fabrika yangının nedeni belli oldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz günlerde sunta ve orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.
Kayseri OSB 20. cadde üzerinde bulunan bir sunta ve orman ürünleri fabrikasında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, durumun bildirilmesiyle birlikte çok sayıda Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangına müdahale etmişti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu büyümeden kontrol altına alınmış, fabrikada maddi hasar oluşmuştu.
Yapılan incelemelerde yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.