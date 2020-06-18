Fabrika yangının nedeni belli oldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz günlerde sunta ve orman ürünleri fabrikasında çıkan yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.

Kayseri OSB 20. cadde üzerinde bulunan bir sunta ve orman ürünleri fabrikasında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, durumun bildirilmesiyle birlikte çok sayıda Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangına müdahale etmişti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu büyümeden kontrol altına alınmış, fabrikada maddi hasar oluşmuştu.

Yapılan incelemelerde yangının, pres bölümünde kullanılan yağın alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

