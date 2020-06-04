YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Fabrika yangınına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli ödüllendirildi

Fabrika yangınına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli ödüllendirildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kastamonu Entegre fabrikasında çıkan yangına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli, fabrika tarafından ödüllendirildi.Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi (KEAS)’nin Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımında 4 Mayıs’ta meydana gelen yangının kısa sürede söndürülmesinde emeği geçen personeller ödüllendiriliyor.

Fabrika yangınına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli ödüllendirildi

Kastamonu Entegre fabrikasında çıkan yangına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli, fabrika tarafından ödüllendirildi.
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi (KEAS)’nin Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımında 4 Mayıs’ta meydana gelen yangının kısa sürede söndürülmesinde emeği geçen personeller ödüllendiriliyor. Kastamonu Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Entegre bünyesindeki çalışanların ödüllendirilmesinin ardından son olarak Devrekani Belediyesi personelleri de fabrika yönetimi tarafından ödüllendirildi. Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs Koç, yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm personele ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’a teşekkür etti.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, “Yangındaki başarılı müdahalelerinden dolayı, Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği personelimiz Kastamonu Entegre ailesi tarafından ödüllendirilmiştir. Nazik düşüncelerinden dolayı Kastamonu Entegre ailesine çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye personelimizin çalışmalardaki başarılarından dolayı kendileri ile gurur duyuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Çınar’da çocukların uçurtma keyfi

Çınar’da çocukların uçurtma keyfi

Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği

Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği

DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi

DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kastamonu'da 19 Mayıs konseri balkonlardan izlendi

Kastamonu'da 19 Mayıs konseri balkonlardan izlendi

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.