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Fabrikalarda 50 bin maske dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Antalya OSB Yönetimi, bölge firmalarına 50 bin adet maske dağıttı.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona virüs salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile girebilmesini kararlaştırdı.

Antalya OSB Yönetimi, bölge firmalarına 50 bin adet maske dağıttı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona virüs salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile girebilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı Antalya Organize Sanayi Bölgesinde önemli sayıda maske ihtiyacı doğdu. Firmaların ve çalışanlarının maske temininde herhangi bir sorun yaşamamasını amaçlayan Antalya OSB Yönetim Kurulu, ilk etapta 50 bin adet maske tedarik ederek fabrikalara dağıtmaya başladı. Bedelsiz olarak dağıtılan maskelerin dağıtımına ilerleyen dünlerde de devam edileceği belirtildi.

"Gerekli önlemler alınıyor"
Bölge firmalarında pozitif vakaya rastlanıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadığını belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Korona virüs pandemisinin Türkiye’ye ulaştığı ve ilk vakanın tespit edildiğinin duyurulduğu 11 Mart 2020 tarihi itibariyle hastalıktan korunmak, farkındalık oluşturmak ve salgının yayılmasını önlemek için Bölge genelinde imkanlarımız dahilindeki önlemleri aldık. Valiliğimiz ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ve önlemleri dikkatle takip ediyor, firmalarımızı ve bölge geneli ilgilendiren ilave tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz de konuya hassasiyetle yaklaşıp çalışan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyor ve uyguluyor” dedi.

"Hayat durma noktasına geldi"
Sanayicilerin ve bölge çalışanlarının büyük bir özveri ile üretmeye devam ettiğini hatırlatan Başkan Bahar, “Salgın nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ancak fabrikalarımızda üretim halen sürüyor. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam etmektedir. Her şeye rağmen çalışmaya ve üretmeye devam edenler, bu zorlu sürecin gizli kahramanlarıdır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Kanımızın son damlasına kadar üretimin durmaması, fabrikalarımızın işler durumda kalması için mücadele edeceğiz. Devletimizin de desteği ile bu zor zamanların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

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Pamuk Şeker Eczanesi
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