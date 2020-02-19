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Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Sivas’ta karın yağmasını fırsat bilen 3 arkadaş, çalıştıkları fabrikanın bahçesine kardan ev yaptı.Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı kent merkezinde yarım metreyi buldu.

Sivas’ta karın yağmasını fırsat bilen 3 arkadaş, çalıştıkları fabrikanın bahçesine kardan ev yaptı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı kent merkezinde yarım metreyi buldu. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalışan 3 arkadaş, yarım metreyi bulan karı eğlenceye dönüştürdü. Çalıştıkları fabrikanın bahçesine 2 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde kardan ev yapan işçilerin 2 saatte ortaya çıkardıkları çalışma ilgi odağı oldu. Yaptıkları kardan evin içerisinde arkadaşları ile birlikte zaman geçiren işçiler, çay keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

“İçerisinde çay içiyoruz”
Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası bir çalışma yapmayı düşündüklerini ve kardan ev yapmaya karar verdiklerini belirten Ömer Yıldız, öğle molalarında içerisinde çay içtiklerini söyledi. Yıldız, “Sivas’a yaklaşık 1 metre kar yağdı. Bizde ne yapabiliriz diye düşündük arkadaşlar arasında. İglo ev yapmaya karar verdik. 3 arkadaş 2 saat süren bir çalışma sonrası burayı bu hale getirdik. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şuan öğlen molası ve biz içerisine oturduk çay içiyoruz. Sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Fotoğraf çekinenler oldu. Burayı sosyal medyadan paylaşanlar oldu. Uzakta ki yakınlarına fotoğraf yollayanlar oldu. Yani bu çalışmamız beğeni topladı. Herkes gelip fotoğraf çekinmeye başladı. Arkadaşlarımız içinde oturup sohbet ediyorlar" dedi.

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