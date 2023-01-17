Fabrikayı aratmayan okulda günde 10 bin ekmek üretimi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde başlatılan meslek liselerine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik projesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek fabrikası kuruldu. Fabrikanın kurulmasının ardından okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmaları için haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Usta öğreticilerin gözetiminde anaokulu öğrencilerine yönelik ekmek üretimi yapan öğrenciler, geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor.

Proje çerçevesinde öğrendikleri bilgileri fırın atölyesinde uygulama imkânı bulan gençler, yürüttükleri çalışmalarla hem mesleki tecrübe ediniyor hem de üretime katkıda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İlhan Kara, 20 bin kapasiteli ekmek üretim tesisine sahip olduklarını belirterek, ilk etapta 10 bin ekmek üretimi hedeflediklerini söyledi. Atölyede üretimin devam ettiğini dile getiren Kara, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde mesleki teknik Anadolu liselerine 118 adet fırın kurulumu yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Seydi Ali Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde kurulmuştur. 20 bin kapasiteli ekmek üretimine sahibiz. İkinci dönem itibariyle yurtlarımıza yönelik 10 bin adet ekmek çıkarmayı düşünüyoruz. Bunların içerisinde taşımalı, okul öncesi beslenme desteği öğrencilerimize yönelik vereceğiz. İleriki zamanlarda halka yönelik üretimlerimiz de olacaktır. Usta öğreticilerimiz ile öğrencilerimizin desteği var. Bunları hem halkımıza hem de öğrencilerimize hijyenik ortamda en güzel şekilde istifadelerine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“BİR ŞEY ÖĞRENELİM DERKEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ”

Ekmek yapımına dair tüm aşamaları atölyede öğrendiklerini dile getiren öğrenci Şevval Tetikoğlu da, “Burada ekmek üretimi yapıyoruz. Ekmek nasıl yapılır, kıvamını ve pişirme sürelerini öğreniyoruz. Bir nevi ekmekte kullandığımız malzemeleri ve makinelerin kullanımını öğreniyoruz. Bu açıdan bir şey öğrenelim derken çok şey öğreniyoruz. Buradaki amacım, hem bu alanı çok seviyorum hem de bir şeyler öğrenmek için geliyorum. İleri ki zamanlarda elimde bir iş olsun, bir şeyler kazanayım ve öğrenmek için geliyorum. Gerçekten de buradaki günlerim verimli geçiyor” şeklinde konuştu.

Öğrenci İbrahim Kaya ise “Burada hamur nasıl yapılır ve ekmek yapımı için tüm makineleri öğreniyoruz. İnşallah ileride çok iyi yerlere varır ve güzel kazançlar elde ederiz” diye konuştu.

