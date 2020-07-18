Faciaya ramak kaldı

Aydın’da viraja hızlı giren bir vinç, yan yattı. Bu sırada vincin üzerine yüklü büyük kablo makaraları yola savrulup yuvarlandı. Trafiğin oldukça yoğun olduğu bir vakitte yaşanan kazada yuvarlanan makaraların altında herhangi bir aracın kalmaması olası bir faciayı önledi.

İlginç kaza Aydın Otoban girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İncirliova istikametinden gelip Aydın Otobanına girmek isteyen 33 CHT 24 plakalı bir vinç viraja hızlı girince önce üzerindeki büytük kablo makaraları vincin üzerinden yola düşüp yuvarlanmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden vinç de otoyola yan yattı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otoban girişinin büyük bir kısmı trafiğe kapanırken, kısa sürede bölgeye gelen trafik polisleri yolda düzenleme yaparak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Otoyola düşen vinç ve makaralar başka bir vinç yardımı ile yoldan kaldırılarak otoyol tekrar trafiğe açıldı.



