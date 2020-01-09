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  4. Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Başkan Fadıloğlu, “Gazeteciler; milletimizin ortak sesi, kamuoyunun vicdanıdır. Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum” ifadesine yer verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, çok önemli bir görevi ifa etmektedirler.
Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir amaç içermektedir. Bu önemli amacı yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır.
Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır.
Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlamaktadır. Fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önem katkıları bulunmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle bu işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete intikal eden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.”

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