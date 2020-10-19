YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Fadıloğlu 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı

Fadıloğlu 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, "‘Önce insan’ diyerek devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza hizmet yolunda muhtarlarımızı belediyemizin gören gözü, vatandaşa uzanan hizmet eli olarak görüyor ve önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerine inanıyoruz. Halkımızın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan muhtarlarımız, bir yandan da istek, şikayet ve önerileri yetkili makamlara ileterek çözüme kavuşması noktasında kilit bir rol oynarlar. Değerli muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve iş birliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. ‘Önce insan’ diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Tüm muhtarlarımıza; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Talas’ta çöp konteynerleri şimdi daha temiz
Talas’ta çöp konteynerleri şimdi daha temiz
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Kırkağaç’ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç’ta dolu yağışı hayatı felç etti
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:20
İkindi
15:26
Akşam
17:56
Yatsı
19:11

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
İncilipınar Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Cevizli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gaziantep’te 12 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep’te 12 kilo esrar ele geçirildi
Elif Beldesi Anıt Mezarı'nda Restorasyon Çalışması Başlatıldı
Elif Beldesi Anıt Mezarı'nda Restorasyon Çalışması Başlatıldı
Fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplandı
Fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.