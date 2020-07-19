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Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.07.2020 13:04 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karacaahmet Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın daha rahat yaşam şartlarına kavuşması için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gayreti gösteriyoruz” dedi.Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni mahallelerinden biri olan Karacaahmet Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karacaahmet Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın daha rahat yaşam şartlarına kavuşması için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gayreti gösteriyoruz” dedi.
Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni mahallelerinden biri olan Karacaahmet Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar, vatandaşın hizmetine sunulacak. Yürütülen çalışmaları Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özveriyle çalışma yürüten ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
“Elimizden gayreti gösteriyoruz”
İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda asfalt çalışması yaptıklarını kaydetti. Vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, “Gaziantep Adliyesi’nden Gaziantep Otogarı’na giden yol hattında Fıstıklık Mahallesi’ne kadar olan bölgede ve Karacaahmet Mahallesi’nde çok yoğun yapılaşması söz konusu oldu. Aynı zamanda Adliye Lojmanlarının bir kısmı da buraya geldi. Şu anda burada yerleşim hat safhada. Galericiler Sitesi, Gaziantep Otogarı ile birlikte diğer taraftan Adliye Yolu’na kadar, Organize Sanayi Bölgesi’ne giden yol arasında büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Burada altyapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı kuruluşlarının tamamına teşekkür ediyoruz. Yıllar önce bu bölgede önce kırmızı kot çalışmalarımızı yapmış, yolları oluşturmuştuk. Şimdi de altyapı çalışmaları bittikten sonra asfalt çalışmasını yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu bölgeden çalışmalarımızı tamamlayarak çıkmış olacağız. Bu bölgedeki gelişim devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşam şartlarına kavuşması için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gayreti gösteriyoruz. Ben, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

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