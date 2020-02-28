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Fadıloğlu hain saldırıyı kınadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Rusya destekli Esed rejiminin İdlib’teki saldırılarını kınadı.

Fadıloğlu hain saldırıyı kınadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Rusya destekli Esed rejiminin İdlib’teki saldırılarını kınadı. Fadıloğlu, saldırılarda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Rusya destekli Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 33 Türkiye Cumhuriyeti askerinin şehit olması sonrası açıklamada bulundu. Saldırıyı nefretle kınayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Acımız çok büyük. İdlib’ten gelen haber, yüreğimizi yaktı. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bize düşen, devletimizin yanında ve destekçisi olmaktır. Gün, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma günüdür. Ülkemiz, bu alçak ve hain saldırının hesabını en ağır şekilde soracaktır" ifadelerini kullandı.

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