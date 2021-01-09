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Fadıloğlu’ndan 10 Ocak kutlaması

09.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Fadıloğlu’ndan 10 Ocak kutlaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadesine yer verdi.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:“Gücünü kamuoyundan alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın mensuplarımız, önemli ve etkin bir denetim organı olmasının yanı sıra demokrasinin temel unsurlarından da biridir.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadesine yer verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Gücünü kamuoyundan alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın mensuplarımız, önemli ve etkin bir denetim organı olmasının yanı sıra demokrasinin temel unsurlarından da biridir. Zor şart ve imkanlar içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözünden hareketle görevlerini büyük bir gayretle ve fedakarca yerine getiren gazetecilerimizin, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Bilginin katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiği günümüz dünyasında medya, hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki gazetecilerimiz, sahip oldukları bu sorumlulukla ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak adına olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm emektar gazetecilerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Ebediyete intikal eden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum."

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Akşam
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Yatsı
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