Fadıloğlu’ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Fadıloğlu mesajında, “Engellilik, sosyal boyutlarıyla hepimizi ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasını gerektiren toplumsal bir husustur” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Engellilik, genellikle insanların kendi iradeleri dışında oluşan bir haldir. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelmesiyle birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıyız. Engellilerimizin çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Engelli kardeşlerimizin mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Devletimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşamda engellere takılmadan yaşamaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Hayata geçirilen sosyal politikalar dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

