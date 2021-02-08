Fadıloğlu’ndan anlamlı kartpostal seti armağanı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep’e, "Gazilik" unvanı verilişinin 100’üncü yıldönümünü, Gaziantep’te görev yapan protokol üyelerine, akademisyenlere, tarih öğretmenlerine ve basın mensuplarına kartpostal yollayarak kutladı.

Antep Savunması’nın 100’üncü yılı nedeniyle yayımlanan kartpostal seti ve pul serisinin birincisi olan 8 Şubat Gazilik Günü 100’üncü yılı konulu kartpostal, Antep Savunması şehit naaşlarının Şehitler Anıtı’na taşınması konulu üç fotoğraftan oluşuyor. Kartpostal setinde, kişilerin sevdiklerine gönderebileceği üç adet kartpostal bulunuyor. Kartpostallar, 8 Şubat Gazilik Günü’ne özel basılan pul ile birlikte adreslere yollandı. Kartpostal setinin bir bölümü üzerinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehrimize ‘Gazi’ unvanı verilişinin 100’üncü yılı kutlu olsun” mesajı yer alıyor. Kartpostal seti üzerindeki ilk kartpostalın fotoğrafı; 25 Aralık 1935 günü yapılan Şehitler Abidesi’nin açılış merasiminin olduğu gün çekildi. İkinci fotoğraf, şehitlerin abideye taşınması nakil töreni esnasında çekildi. Üçüncü fotoğraf da Esenbek Camii’nde meftun bulunan şehitlerin, Şehitler Abidesi’ne nakili sırasında Balıklı’dan geçişi sırasında çekildi.



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