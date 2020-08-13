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Fadıloğlu’ndan Kardeş Elbeyli belediyesine ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 13.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret etti.Şehitkamil Belediyesi ile Kilis’in Elbeyli Belediyesi kardeş belediye oldu.

Fadıloğlu’ndan Kardeş Elbeyli belediyesine ziyaret

Gaziantep’in Şehitkamil ilçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret etti.
Şehitkamil Belediyesi ile Kilis’in Elbeyli Belediyesi kardeş belediye oldu. Şehitkamil ile Elbeyli belediyesinin kardeş olması nedeniyle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu ile Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, Elbeyli Belediyesi ile Şehitkamil Belediyesinin yapacakları ortak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Elbeyli belediyesine destek vereceklerini ifade ederek, “Elimizden geldiği kadar Belediye başkanımız Süleyman Şimşek’e destek vereceğiz. Ortak projelere imza atacağız” dedi.
Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Şehitkamil’in kardeş belediye olmalarından memnun olduklarını ifade ederek, “Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz. Bize her konuda destek olacaklar. Şehitkamil Belediyesinin deneyimlerinden yararlanacağız. Rıdvan Fadıloğlu’na verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fadıloğlu’ndan Kardeş Elbeyli belediyesine ziyaret

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