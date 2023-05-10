Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nda test sürüşü heyecanı

İzmirlilerin de heyecanla beklediği ilk sürüşün ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Baştan beri kararlıyız. İzmir’i demir ağlarla öreceğiz. İzmirliler çok daha iyisini hak ediyor. İzmir’e hayırlı olsun” dedi.

İzmir’de, Fahrettin Altay Meydanı’ndan Narlıdere Kaymakamlığı önüne kadar uzatılan metrosunun ilk deneme sürüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan deneme sürüşüne; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP ve Millet İttifakı milletvekilleri ile adayları, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı’nın il başkanları ile ilçe başkanları ve basın mensupları katıldı. 7,2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan metro hattının önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

SOYER: “GERÇEKTEN ZOR BİR SÜREÇTİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk sürüşün ardından, “Çok heyecanlı bir gün. Buraya hep çizmeyle geldiğimizi hatırlıyorum, ilk defa normal ayakkabılarımızla geldik. Baştan sonra hattı geçtik. Bu pandemi dönemi öyle bir dönemdi ki bin 100 kişinin çalıştığı bir çalışma esnasında 900 kişi Covid olmuştu. Bunların hem işi bırakmadan işe devam etmelerini sağlamamız hem sağlıklarını korumaya devam etmemiz hem emeklerinin karşılığı olan maaşlarını ödeyebilmemiz gerçekten çok zor süreçti” dedi.

“AÇILIŞI ÖNE ÇEKMEYE GAYRET EDECEĞİZ”

Durmadan çalıştıklarını ve hiç ara vermediklerini söyleyen Başkan Soyer, “Bizim için başından bu bir kararlılık ve direnç meselesiydi. Her krizde pandemide depremde bu işin durmaması gerekir devam etmesi gerekir inancını taşıdık. O nedenle bu kararlılığın direncin meyvesidir bugün topladığımız. Tüm arkadaşlarımın büyük emekleri sonucunda, inançlar, gayretleri sonucunda bu noktaya gelmiştir. Her birine ayrı ayrı minnettarım. Bu süreç 253 milyon Euroluk öngörüyle başlamıştı, tamamladığımız noktada 285 milyon Euro’yu bulduk. Kendi öz kaynaklarıyla, bulduğu finansman kaynaklarıyla yapılmış Türkiye’deki tek metrodur. İzmir, U’su olmayan tek şehirdir. İzmir’de metro hatları İzmir Büyükşehir Belediyesinin alınteri ile bilek hakkı ile yapılmış metrolardır. Gurur duyuyoruz. Yaklaşık 14,5 kilometrelik tüneller, 7 istasyon, 27 kilometrelik bir güzergah aslında karayolu ile gittiğinizde 47 kilometreyi bulan bir güzergah. Hem Balçova hem kaymakamlıkta insanların araçlarını bırakabilecekleri metroya binmesine imkan verecek 219 araçlık otoparklar. Tümüyle detayları düşünülmüş ve çok iyi tamamlanmış metrodayız. 9 Eylül ya da 29 Ekim gibi açmayı düşünüyoruz ama başarabilirsek öne çekmeye gayret edeceğiz. Daha erken tarihte bitirmeyi hedefliyoruz. Baştan beri kararlıyız, İzmir’i demir ağlarla öreceğiz” şeklinde konuştu.

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan da, “Bu büyük hizmetin işletmeye başlaması için artık son düzlükteyiz. Çevreci ve ekonomik olan raylı sistemler şüphesiz erişimde ve ulaşımda büyük kolaylıklar sağlayacak” diye aktardı.

285 MİLYON EURO’YA MAL OLDU

Evka-3’ten başlayıp Fahrettin Altay’da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Tünel çalışmaları ile ray döşeme işleri tamamlandı. Toplam 14,5 kilometre tünel açıldığı, hat içinde ve istasyonlarda elektromekanik işlerin sürdüğü ifade edildi. Hat işletmeye açıldığında, günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında, toplamda 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yapıldı. İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018’de 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile bugün itibariyle 285 milyon Euro’yu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir’in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergâh, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.

