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Fahri Özçelik: Türkiye Kupası'nda hedefimiz sonuna kadar gitmek

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 04.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, "Kura hayırlı olsun. İnegölspor ile eşleştik. Alt liglerde oynarken birçok kez karşılaşmamız oldu. Her iki takıma da başarılar dilerim. Kupada hedef, sonuna kadar gitmek" dedi.

Fahri Özçelik: Türkiye Kupası'nda hedefimiz sonuna kadar gitmek

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor ile karşı karşıya gelecek olan Aytemiz Alanyaspor'da futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik, kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında puan almak istediklerini söyleyen Fahri Özçelik, "Lige iyi başladık. İyi puanlar topladık. Şu anda liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bu hafta da Beşiktaş'la maçımız var. Beşiktaş ne kadar sıkıntıları olsa da Beşiktaş'tır. Oraya puan için gideceğiz. Zor maç olacak ama zaten ligde kolay maç yok" ifadelerini kullandı.

"BU SENE İLK 5'İN İÇİNDE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Ligdeki iyi başlangıcın ardından hedeflerinin ilk 5 olduğunu açıklayan Özçelik, "Başlangıçlar önemlidir. Başlangıcı da çok iyi yaptığımız için bu sene ilk 5'in içinde olmak istiyoruz. Hedeflerimizde bu var. Avrupa'yı da hedefliyoruz. Planlanan düzeyde de gidiyoruz. Önümüzde ne kadar zor maçlar olursa olsun, dediğim gibi ilk 5'in içinde yer almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Aytemiz Alanyaspor Fahri Özçelik

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