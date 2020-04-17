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Fahrikorutürk ve Mamak pazarları hafta içi kurulacak

ANKARA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fahrikorutürk ve Mamak pazarlarının kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi.Yeni düzenlemeyle hafta sonu kurulan iki pazar yeri hafta içine alındı.

Mamak Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fahrikorutürk ve Mamak pazarlarının kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi.
Yeni düzenlemeyle hafta sonu kurulan iki pazar yeri hafta içine alındı. Vatandaşların sağlığı açısından yeni tedbirleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yasak boyunca ihtiyaçları karşılamak için görev başında ve milletin hizmetinde olacaklarını kaydetti. Köse, “Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için hem Mamaklı hemşehrilerimizin hem de pazarcı esnafımızın mağduriyet yaşamamaları için böyle bir uygulamaya gittik. Umarım en kısa sürede bu salgının önüne geçilir ve eski günlerimize döneriz. Bunun içinde hemşehrilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyorum. Ayrıca bizler ekiplerimizle birlikte Mamaklı hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları için görevimizin başında olacağız” dedi.
Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanması üzerine hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması için cumartesi kurulan Fahrikorutürk pazarı cuma günü, pazar günü kurulan Mamak pazarı da salı gününe alındı. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlardaki denetimleri sıkılaştırdı. Esnafın maske ve eldiven ile satışını kontrol eden ekipler, pazarlarda kalabalık oluşmaması için önlem alırken, vatandaşları da maske takmaları konusunda uyarıyor.

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