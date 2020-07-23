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Faiz silme kampanyası için son 1 hafta

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Elektrik fatura borçlarını, 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit olarak ödeyen müşterilerin tüm faiz borçları silinecek.Trakya’da vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçları silinecek.

Faiz silme kampanyası için son 1 hafta

Elektrik fatura borçlarını, 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit olarak ödeyen müşterilerin tüm faiz borçları silinecek.
Trakya’da vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçları silinecek. Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilere destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla TREPAŞ tarafından başlatılan “Faiz Silme” kampanyası için son 1 haftaya girildiğini müşterilere duyuruldu.
TREPAŞ, gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.
Kampanya; resmi daire, sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsamaktadır. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, TREPAŞ yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için müşterilerin, www.trepas.com.tr adresinden ve 444 88 35 no’lu Çağrı Merkezinden bilgi alabileceği ifade edildi.

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