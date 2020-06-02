Fakir Baykurt Ödülü “Amasanga”nın

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan eser belli oldu. Seçici kurul, ön elemeden geçen 64 eser arasından Turan Ali Çağlar’ın “Amasanga” yapıtını ödüle layık gördü.

Çiğli Belediyesi tarafından usta edebiyatçı Fakir Baykurt adına düzenlenen roman yarışması sonuçlandı. 2 Mart’ta başvurusu sona eren yarışmaya katılan eserlerden 64’ü seçici kurulun ön elemesinden geçti. Adnan Binyazar, Öner Yağcı, Işık Baykurt, Bahri Karaduman ve Hidayet Karakuş’tan oluşan seçici kurul, korona virüs nedeniyle internet üzerinden bağlanarak toplandı ve raporlarını değerlendirdi. Turan Ali Çağlar’ın Amasanga eseri, oy birliği ile Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Amasanga’nın farkı

Seçici kurul Amasanga romanın, kadın sorununu Hititler’den başlayıp cumhuriyet dönemine uzanan büyük bir süreci yüzyılların içinden oluşturduğu kahraman kadınlarla anlatması, kadının aklıyla çağlar içinde ayakta kalmasını onun varlığına bağlaması, çağdaşlığın oluşmasında kadın emeğinin yüceliğini heyecan verecek biçimde yansıtması, kültür değerlerini içselleştirerek işlemesi nedeniyle öne çıktığını vurguladı. Ayrıca eserin Anadolu’nun diliyle yerel deyimleri, sözcükleri, terimleri yazı diline sokarak akıcı bir anlatım oluşturması, yüzyıllara uzanan bir süreci sağlam, yeni bir kurguyla anlatması nedeniyle Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanmaya değer görüldüğü açıklandı.