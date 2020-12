Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı

Denizli’de sonbahar ile birlikte Çameli ilçesinde ki yöre halkı Çıntar mantarı için ormanlara akın etti. Kırmızı et yerine çıntar mantarı tüketmeyi tercih eden vatandaşlar, ormanda tek tek mantar toplayarak faydalarını ve zahmetlerini anlattı. Emekli öğretmen Hüseyin Akkan, “İçinde demir var yoğun miktarda, başka vitaminlerde var. Büyüleyici özelliği var. Bu yaşta zor şartlarda dağa geliyoruz, topluyoruz” dedi.

“Fırına sürdün mü lezzetini ette bulamazsın”

Çıntar mantarı avcısı olarak kendini tanıtan Sabit Kızılhan, “Elimizdeki mantarın tıbbı adı kanlı mantar olarak biliyorum belki yanlış biliyor olabilirim. Yöresel adı çıntar. Bunun en güzeli fırında hafifte tuzlayarak hafif soğanda koydun mu fırına sürdün mü lezzetini ette bulamazsın. Et besin değeriyle bunun arasını kıyasladığım zaman et yemem bunu tercih ederim. O kadar halk dilinde lezzeti önemli. Bir kilo et bir tarafa bu çıntar bir tarafa deseler ben bunu yerim. Aramasına gelince Ağustos yağışlarını çok önemserler bir çiftçi için ne kadar yağmura hasret veya yağmur muhabbeti yapıyorsa bu mantarı bilenlerde o şeyi bilerler. Ağustos’un sonunda bir dolu yağsa bu çıntar olur bu sene çıntar güzel olacak anlamı taşır yani” diye konuştu.

“Hava iyi giderse karların altında bile bulunuyor”

Mantar toplayan Safriye Akkan, akşama kadar topladıklarını, satmadıklarını belirterek kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Ayten Özdemir ise, “Saat 11.00’de geldik. Öğleyin saat 12.00 gibi 2 kovaya yakın topladım. Ormanların içinde kabarıyor. Üç dört tane oluyor, ocağı oluyor, bir ay iki ay sürüyor. Hava iyi giderse karların altında bile bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Günde 30 kilo, bazen 10, 15 kilo kasalarca topladığımız olur”

Asiye Ongun, “Çam ağaçlarının altlarında daha çok olur. Birde meşe ağacının içinde yine pürçük altında. Günde 30 kilo, bazen 10, 15 kilo kasalarca topladığımız olur. Bu dönemde bir yere çıkamadığımız için korona virüsten, bizim için ek gelir olmuş oldu. Korona virüs bir yandan iyi oldu eve kapanacağımıza dağlara gidiyoruz” dedi.