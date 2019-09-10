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Falcao bunu ilk kez açıkladı! Fatih Terim itirafı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın dünyaca ünlü süper yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecini anlattı. Yıldız forvet "Galatasaray’da şu an inanılmaz iyi bir kadro var. Çok iyi bir teknik direktörümüz var ve bu taraftarla birlikte Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Radamel Falcao, “Galatasaray’ın teklifi Haziran ayı başında geldi. İlk konuşulmaya başlandığında çok pozitiftim. Fatih terim faktörü çok önemliydi. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynama şansı da elime geçmişti. Taraftarların etkisi de bir diğer önemli faktördü. Galatasaray taraftarını daha önce duymuştum. Onları mutlu edebilme şansı beni çok mutlu etmişti. İlk duyduğumdan beri Galatasaray’ın teklifine hep pozitiftim” dedi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 4’üncü haftasında Cuma günü evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Galatasaray’da yeni transfer Radamel Falcao, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine Türkçe olarak “Günaydın, iyiyim” diyerek başlayan Falcao, Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadığını ifade ederek, “Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden teklifler vardı.. Galatasaray, Avrupa’da söz sahibi bir takım. Avrupa’da başarı elde edebilmek benim için önemli. Monaco’da bunu başarmıştık. Galatasaray’da şu an inanılmaz iyi bir kadro var. Çok iyi bir teknik direktörümüz var ve bu taraftarla birlikte Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“İLK GÜNKÜ KARŞILAMAYI BEKLİYORDUM”

İstanbul’a ayak bastığında taraftarın kendisine yaşattığı karşılamayı beklediğini vurgulayan Kolombiyalı oyuncu, “Öncelikle ilk günle başlayayım. İnanılmaz bir karşılama oldu. Bu karşılamayı tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarlarını izleme fırsatım oldu. Geçtiğimiz yıllarda buradan yolu geçmiş oyuncularla konuştum. İlk geldiğimde de ailemle geldim ve onlarında bu anı yaşamasını istedim. İstanbul ile ilgili çok güzel şeyler duydum, şehirle ilgili övgüler yağdırdılar. Güney Amerikalılar gibi Türkler de çok tutkulular. Adaptasyon sürecim bunları bir araya getirince çok daha kısa sürecektir” şeklinde konuştu.

“ATACAĞIM GOLLERLE GALATASARAY TARAFTARINI MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür eden Radamel Falcao, “İlk günden bu yana bana çok güzel şeyler yaşattılar. Atacağım gollerle onları mutlu etmek istiyorum. Bu süreçte hep yanımdaydılar. Galatasaray taraftarı en güzel şeyleri hak ediyor. Türk futbolunda da çok büyük potansiyel var. Vereceğim desteklerle beraber önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, daha sonra da Türk futboluna bir şeyler katmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Falcao, cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini dile getirerek, “Bu hafta çok iyi idman yaptım. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Monaco’da da idman yapıyordum. Fatih hocamız bana forma şansı verirse tabii ki oynayabilirim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim falcao Fatih Tarim

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