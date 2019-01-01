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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni takımı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın gündeminde olan Radamel Falcao'nun, İspanya'ya, eski takımı Atletico Madrid'e geri döneceği iddia edildi.

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Falcao geleceği konusunda kararını verdi.

Eski takımına geri dönüyor

Kolombiyalı golcü yeniden İspanya'ya dönmeye karar verdi. Falcao'nun Atletico Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Kolombiyalı golcü yeniden İspanya'ya dönmeye karar verdi. Falcao'nun Atletico Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Monaco'dan ayrılacak olan ve günlerdir Galatasaray taraftarlarının merakla haber beklediği Falcao'nun İspanya'ya geri döneceği iddia edildi.

Monaco'dan ayrılacak olan ve günlerdir Galatasaray taraftarlarının merakla haber beklediği Falcao'nun İspanya'ya geri döneceği iddia edildi.

Donbalon'un haberine göre, Falcao İspanya'da eski takımı Atletico Madrid'e geri dönecek.

Donbalon'un haberine göre, Falcao İspanya'da eski takımı Atletico Madrid'e geri dönecek.

Fransa'nın Monaco takımına yüksek bedel eşiğinde transfer olan Falcao'nun yıllık maaşı da dudak uçuklatır cinsten.

Fransa'nın Monaco takımına yüksek bedel eşiğinde transfer olan Falcao'nun yıllık maaşı da dudak uçuklatır cinsten.

Monaco takımında forma giyen Falcao'nun yıllık 15 milyon Euro bir maaş kazandığı belirtiliyor.

Monaco takımında forma giyen Falcao'nun yıllık 15 milyon Euro bir maaş kazandığı belirtiliyor.

Falcao, Atletico Madrid takımından Monaco'ya 43 milyon Euro bonservis bedeline transfer olmuştu. Falcao kariyeri boyunca çıktığı 443 karşılaşmada 262 gol, 51 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)

Falcao, Atletico Madrid takımından Monaco'ya 43 milyon Euro bonservis bedeline transfer olmuştu. Falcao kariyeri boyunca çıktığı 443 karşılaşmada 262 gol, 51 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray atletico madrid falcao

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