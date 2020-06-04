SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao, Galatasaray'da kalacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı!

Falcao, Galatasaray'da kalacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.06.2020 20:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun geleceği merak ediliyor. Arap takımları ile adı anılan golcü ismin yakın arkadaşı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gustavo Victoria Falcao hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao gelecek sezon da sarı kırmızılı takımda kalacak mı? Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, flaş açıklamalarda bulundu.

"MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK"

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Gustavo Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA GALATASARAY'DA OLACAK"

Gustavo Victoria, Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşı Radamel Falcao'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı kırmızılı formayı gieyeceğini söyleyen Victoria, "Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor. Falcao, atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao'nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak" dedi.

GALATASARAY'A ÇOK FAYDALI OLUR

Gustavo Victoria, son olarak Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Santiago Arias'la ilgili konuştu. Victoria, "Santiago Arias çok iyi bir oyuncu. Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid'de fazla süre alamadı çünkü Simeone'nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir oyuncu. Santiago eğer gelirse Galatasaray'a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim" diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Galatasaray'da sakatlık şokuGalatasaray'da sakatlık şoku
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao, Galatasaray'da kalacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı!

Falcao G.Saray'da kalacak mı? Flaş açıklama...

Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası! İmza için tarih verdiler...

G.Saray, Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!

Mustafa Cengiz taburcu oldu

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu belli oldu

Gökhan Karadeniz: Galatasaray'ın beni takip ettiğini öğrendim

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a gidiyor

Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.