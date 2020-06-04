Falcao, Galatasaray'da kalacak mı? Yakın arkadaşı açıkladı!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao gelecek sezon da sarı kırmızılı takımda kalacak mı? Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, flaş açıklamalarda bulundu.

"MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK"

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Gustavo Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA GALATASARAY'DA OLACAK"

Gustavo Victoria, Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşı Radamel Falcao'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı kırmızılı formayı gieyeceğini söyleyen Victoria, "Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor. Falcao, atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao'nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak" dedi.