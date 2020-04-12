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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarda indirimin konuşulduğu bugünlerde, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı.Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Al-Hilal'ın Falcao için 12 milyon euro'yu gözden çıkarttığı belirtildi.

OLASI BİR TEKLİFE YEŞİL IŞIK YANABİLİR

Suudı Arabistan Futbol Federasyonu'nun liglerin geleceğiyle ilgili yapacağı açıklamadan sonra ilk teklifin Galatasaray ve Kolombiyalı yıldıza gönderileceği öğrenildi. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler kulislerde dönmeye başladı. Sarı kırmızılıların olası bir teklife sıcak bakacağı gelen haberler arasında


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falcao Galatasaray al hilal

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