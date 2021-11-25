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Falezlerde mahsur kalan sokak köpeğini deniz polisi kurtardı

25.11.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Falezlerde mahsur kalan sokak köpeğini deniz polisi kurtardı

Antalya'da falezlerde mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi.

Kayalık alana gelen deniz polisi ekipleri sokak köpeğini kucaklayarak bota aldı.

Sokak köpeği Kaleiçi Yat Limanı'na götürülerek salıverildi.

Öte yandan ekiplerin olay yerine gidişleri ve köpeği kurtarışları polis kamerasına yansıdı.

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