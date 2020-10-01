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Falken FK 510 lastikleri, yarış pistindeki deneyimini yola aktarıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Falken, dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışında gücünü bir kez daha kanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı Falken'in rekabetçi ruhu ve dayanıklılığı, pist disiplininde dünyanın en zorlu yarışı olarak gösterilen 48. ADAC TOTAL 24 Saat Yarışı'nda bir kez daha kanıtlandı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen ve 24 saatlik bir sürede 25 bin kilometrenin üzerinde bir mesafenin katedildiği zorlu yarışta, her iki Porsche 911 GT3 R aracı da finiş görme başarısı elde etti.

Falken, bu yarışla performans lastiklerinin güvenilirliğini bir kez daha sergilemiş oldu. Yarış pistlerinde aktif olarak yer alan Falken, FK 510 performans lastikleriyle yarış pistindeki deneyimini yola aktarıyor ve geniş kitlelerin faydasına sunuyor.

Eifel sıra dağlarının bölgenin iklimine olan etkisi, her zaman olduğu gibi yarış üzerinde de belirleyici oldu. Yarış, son derece zorlayıcı hava şartlarında gerçekleşti. Sürekli yağan ve etkisini giderek artıran yağmurun yanı sıra yoğun sis de yarışçıların performansını etkiledi. Pistte yaşanan kazalar ve bu kazalar sırasında piste dökülen yağ da koşulların zorluğunu artırdı. Öğleden sonra başlayan yarışa, giderek kötüleşen hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde Yarış Direktörü kararıyla ara verildi. 8,5 saatlik aranın ardından sabah saatlerinde yarış yeniden başladı.

Nürburgring pistinin zorlayıcı doğasının, doğa koşullarının sertliğiyle birleşimi, pilotları, yarış ekiplerini, mekaniker ve lastik ekiplerini oldukça zorladı. Yarış, insan-makine-lastik üçlüsünün 25 bin 378 kilometrelik mücadelenin her bir düzlüğünde, her bir virajında zorlu bir testten geçirilmesi şeklinde geçti.

Kötü hava koşulları ve yarışa verilen ara, antrenman ve sıralama turlarında yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle start sıralamasında gerilere düşen Falken pilotlarının geri dönüş eforunu da olumsuz etkiledi. Tüm olumsuzluklara rağmen yola ve yarışa Falken'in güvenilir performansı ile tutunan pilotlar, birçok yarışçının yarış dışı kaldığı mücadeleyi 10 ve 11. sırada tamamlama başarısı gösterdi.

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