YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Far ile tavşan avlayan 4 şahsa ceza yazıldı

Far ile tavşan avlayan 4 şahsa ceza yazıldı

08.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Far ile tavşan avlayan 4 şahsa ceza yazıldı

Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında farla tavşan avladıkları tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar.

Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında farla tavşan avladıkları tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. Ekiplerin Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde yaptıkları av koruma kontrol faaliyetlerinde gece far ile tavşan avı yapan 4 şahıs yakayı ele verdi. Ekipler, farla tavşan avlayan 4 şahsa cezai işlem uyguladı. Öte yandan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine ve 1 projektöre mülkiyeti kamuya geçirmek üzere el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:44
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Gülersin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 şahıs yakayı ele verdi

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 şahıs yakayı ele verdi

Koyulhisar’a milyonluk yatırım

Koyulhisar’a milyonluk yatırım

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak

Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak

Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin 140 lira ceza kesildi

Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin 140 lira ceza kesildi

Atık yağ biriktirip çeyrek kazandılar

Atık yağ biriktirip çeyrek kazandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.