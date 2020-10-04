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Farika Kitaplı Kahve’de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Farika Kitaplı Kahve’yi ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ders çalışmak için gelen öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Farika Kitaplı Kahve’yi ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ders çalışmak için gelen öğrencilere çorba ikramında bulundu. Kütüphanede Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından öğrencilere hafta içi her gün çay, hafta sonları ise çorba ücretsiz olarak ikram ediliyor.
Hizmete açıldığı günden bu yana Gaziosmanpaşalı öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak noktası olan Farika Kitaplı Kahve’de ziyaretçilere Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çay ve çorba ikram ediliyor. Çay ikramı hafta içi her gün sabah saatlerinde, çorba ikramı ise hafta sonları akşam saatlerinde ücretsiz olarak yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Farika Kitaplı Kahve’yi ziyaret ederek, ders çalışan öğrencilere başarılar diledi. Başkan Usta, kitap okumaya "sıcak bir mola" veren öğrencilere bizzat çorba ikramında bulundu. Çorba dağıtımı sırasında ziyaretçiler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Usta da öğrencilerle sohbet etti.
İlçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kültürel yaşama katkı sağlamak amacıyla hizmete açılan Farika Kitaplı Kahve’de tarih, edebiyat ve bilim başta olmak üzere çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 20 bin eser bulunuyor. Birçok konu hakkında güncel yayının da yer aldığı mekan her yaştan araştırmacıya kaynak oluşturuyor. Kütüphane bölümü, kafeteryası, sosyal etkinlik alanları, mescidi ve doğa manzarası ile tüm ihtiyaçları karşılayan mekanda öğrenciler, hem sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Öte yandan Farika Kitaplı Kahve’de uzman psikolog tarafından öğrencilere sınav stresiyle başa çıkma ve dikkat dağınıklığına karşı danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Kütüphanede pandemi tedbirleri uygulanıyor
Salgın dönemi boyunca periyodik olarak dezenfekte edilen Farika Kitaplı Kahve’de sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ziyaretçiler, HES kodu sorgulamasının ardından ateş ölçümü yapılarak içeri alınıyor. Girişte el dezenfektanlarını kullanan ziyaretçilerin maske kullanması da zorunlu tutuluyor. Mekan içerisinde her ziyaretçiden sonra masalar ve ortak kullanılan bilgisayar dezenfekte ediliyor. Kitaplar da aynı şekilde sık sık sterilize ediliyor. Farika Kitaplı Kahve, haftanın 7 günü 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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