"Farkında olmadan telif hakkınız çalınabilir" uyarısı

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, telif hakkı konusunda çoğu kişinin bilgi sahibi olmadığını belirterek, bu konuda geniş kitleleri bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Demirtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GESAM'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 27 meslek birliğinden biri olduğunu söyledi.

GESAM olarak yurt genelinde düzenledikleri konferanslarla telif haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptıklarını anlatan Demirtepe, "Çoğu kitleler telif haklarını bilmemekte. Bu kapsamda GESAM, üniversitelere telif hakları konulu ders konulması için çalışıyor. Adalet Bakanlığı ise Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Fikri ve Sınai Haklar adıyla özel mahkemeler kuruyor. Burada izinsiz kopyalamayla alakalı hak takibi yapılıyor." diye konuştu.

Birliğin, Ankara'da 1986 yılında kurulduğunu ve birçok ilde temsilciğinin bulunduğunu aktaran Demirtepe, şöyle devam etti:

"Malatya dahil 57 ilde temsilciliğimiz var. Güzel sanatların her dalında, resim, heykel, fotoğraf, terzilik mesleği dahil telif haklarının korumasını amaçlıyoruz. Biz insanların yaptığı sanat eserlerinin başkası tarafından kopyalanmasını önlemek için sanatçıları, sanatçı olduğunu belirten kişilerin GESAM'a üye olmasını istiyoruz. Biz onların hak takibini yapıyoruz. Sanatçı, eseri yaptığı tarihte GESAM'a bir kopyasını verirse ve o eser 3 yıl sonra başka bir sanatçı duyarlılığı göstermeyen kişi tarafından kopyalanır ise, GESAM'a eserinin örneğini verdiği tarihten bu yana olan süredeki hakkını faiziyle alması amacıyla Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesine dava açıyoruz. Açtığımız davalarda kazanma oranı yüzde yüze yakın. İnsanın hakkının çalınmasına engel oluyoruz. "