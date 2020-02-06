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Farkındalık protokolü imzalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da dört kurum ve kuruluş güç birliği yaparak, engelliler ve kadınlar için önemli protokollere imza attı.Adıyaman Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilde faaliyetlerini sürdüren Down Sendromlular Derneği önemli projeleri hayata geçirmek için güç birliği yaptı.Engelliler için ‘Engelsiz kafe’, kadınlar için de ‘Kadın eli çarşısı’ protokolü Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Down Sendromlular Deneği Başkanı Zeynal Abidin Şenlik’in katılımıyla Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törenle imzalandı.Törendeki ilk protokol Adıyaman Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Down Sendromlular Derneği arasında imzalandı.

Farkındalık protokolü imzalandı

Adıyaman’da dört kurum ve kuruluş güç birliği yaparak, engelliler ve kadınlar için önemli protokollere imza attı.
Adıyaman Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilde faaliyetlerini sürdüren Down Sendromlular Derneği önemli projeleri hayata geçirmek için güç birliği yaptı.
Engelliler için ‘Engelsiz kafe’, kadınlar için de ‘Kadın eli çarşısı’ protokolü Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Down Sendromlular Deneği Başkanı Zeynal Abidin Şenlik’in katılımıyla Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törenle imzalandı.
Törendeki ilk protokol Adıyaman Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Down Sendromlular Derneği arasında imzalandı. İldeki engelli vatandaşlara yönelik ‘Engelsiz kafe’ projesinin hayata geçirilmesi için imzalanan protokolle ilgili bilgi veren yetkililer, “İlimizde engelli kardeşlerimize yönelik farkındalık oluşturularak, onlara yönelik olumlu yaklaşımların ve toplumsal bilincin arttırılması, yine engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşamın bir parçası olmasından dolayı, toplum yaşamına entegrasyonunu sağlamak amacıyla önemli bir protokole imza atıldı. İmzalanan protokolle engelli bireylerin yaşam ve iş hayatında kendilerine yer bulmaları amacıyla ilimizde Engelsiz Cafe (Down X kafe)’nin açılması sağlanacak” dedi.
İkinci protokol ise yine Adıyaman Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalandı. Kadınlara yönelik açılması planlanan ‘Kadın eli çarşısı’ için imzalanan protokolle ilgili de bilgi veren yetkililer, “İlimizdeki kadınların istihdamını arttırmak ve kimseye muhtaç olmadan aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelinin ortaya çıkarılması ve kadın emeğinin gün yüzüne çıkarılmasını sağlamak, bunların yanında ilimize gelen yerli ve yabancı turistlere ve vatandaşlarımıza yöresel ürünlerin satılabileceği alanlar oluşturmak, ilimizin yöresel ürünlerine katma değer oluşturacak. Pazarlanması, satılması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla, Adıyaman kültürüne ait tüm ürünlerin satılabileceği ‘Kadın Eli çarşısının’ protokolü imzalandı. Her iki protokolümüzde tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Farkındalık protokolü imzalandı

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