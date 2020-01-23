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Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen "Tarih ve Medeniyet Kampı" ile birçok ilden üniversite öğrencileri gezi kapsamında Zerzevan kalesini gezdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen "Tarih ve Medeniyet Kampı" ile birçok ilden üniversite öğrencilerinin Diyarbakır kampı devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Tarih ve Medeniyet Kampı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen üniversite öğrencilerinin gezi durağı tarihi Zerzevan Kalesi oldu. Zerzevan Kalesini gezen öğrenciler, kale ve kazı çalışmaları hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

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