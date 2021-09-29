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Farklı illerden Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri kenti denizden seyretti

29.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı illerden Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri kenti denizden seyretti

Ordu'da üniversite öğrencilerini kaynaştırmak ve şehri tanıtmak amacıyla gemide program düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) iş birliğinde, Şehit Temel Şimşir Gemisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite eğitimi için farklı illerden kente gelen öğrenciler bir araya geldi.

Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla yapılan organizasyonda öğrenciler, verilen mini konserler eşliğinde eğlendi, Ordu'yu denizden seyretme imkanı buldu. Manzaranın tadını çıkaran gençler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile üniversitenin idari ve akademik personeli de etkinliğe katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, program ile gençlerin gönüllerince eğlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tam bir şehir-üniversite kaynaşması yaşadık. Bu, bizim arzu ettiğimiz amaçlarımızdandı. Gemimizde çok güzel bir ortam oluşturduk. Hedefimize de ulaştık. Gençlerimiz hem eğlendiler hem dinlendiler hem de Ordu'muzun güzelliklerini seyrettiler. Bir yandan türküler söylendi, halaylar çekildi, horanlar oynandı, kemençeler çalındı. Urfa'dan Diyarbakır'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye kadar çok farklı yerlerden gelen arkadaşlarımızla bir arada olduk. İnşallah teknik olarak da bilimsel çalışmalarla da Ordu'muzu kalkındıracağız."

Prof. Dr. Akdoğan ise Başkan Güler öncülüğünde daha güzel faaliyetlerle bir araya gelineceğini kaydetti.

Öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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