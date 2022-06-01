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Farklı illerden toplanan 26 bin izmarit, ağaç formunda heykele dönüştü

01.06.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya Tütünsüz Günü"nde gençlerle bir araya geldiği toplantıda sergilenen heykel için sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katıldığı etkinliklerle farklı illerden 26 bin sigara izmariti toplandı - Sanatçı Esra Öztay Güraras'ın 1 aylık çalışmasıyla ağaç görünümünde bir heykele dönüşen eser, Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılan Sepetçiler Kasrı'nda sergilenecek

FERDİ TÜRKTEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında gençlerle bir araya geldiği toplantıda sergilenen izmaritlerden yapılan ağaç formunda heykel için sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gönüllü, farklı illerde düzenlenen etkinliklerle 26 bin sigara izmariti topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle bir araya geldiği toplantıda sergilenen heykelin hazırlanması için hedef olarak Dünya Tütünsüz Günü belirlendi ve 1 ay öncesinden çalışmalara başlandı.

Eserin hazırlık sürecinde sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden oluşan gönüllü gruplar, tütün endüstrisinin çevre katliamına karşı farkındalık oluşturmak için ülkenin farklı illerinde parklar, plajlar ve sokaklarda temizlik etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu etkinliklerde toplanan 26 bin izmarit, heykeltıraş Esra Öztay Güraras'ın ellerinde 1 aylık sürede ağaç görünümünde bir heykele dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından ilgilendiği eser, Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrında bulunan genel merkezinde sergilenmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

- "Zehirli algıya en büyük cevap"

"Gençlik Buluşması" etkinliğinin düzenlenmesinde öncü olan AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin düzenlenmesindeki temel amacın, tütün endüstrisinin sağlığa ve çevreye verdiği zararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla gençlerin gözünden halka anlatmak olduğunu söyledi.

Ülkenin sanat, spor, sivil toplum ve bilim alanındaki en başarılı gönüllü gençlerinden oluşan "Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi"nin tütün endüstrisinin sağlığa ve çevreye verdiği zararları ifşa etmek ve halka sigara gerçeklerini anlatmak amacıyla hareket ettiğini belirten Durgut, gençlerin tütün endüstrisine karşı yükselttiği bu sesin endüstrinin oluşturmaya çalıştığı zehirli algıya en büyük cevap olduğunu kaydetti.

Heykeltıraş Esra Öztay Güraras da eserin hazırlanma sürecini anlatırken, sigaranın doğaya verdiği zararları göstermek, sanat eseri aracılığıyla bu konuda bir farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eser fikrinin gelişim sürecinde tütün endüstrisinin sağlığa ve çevreye verdiği zararları derinlemesine araştırdıkça çok daha üzücü bir tabloya karşı karşıya olunduğunu gördüğünü ifade eden Güraras, "Gençlerin samimi çabaları bu eserin sadece dış kabuğunu değil, içindeki temel felsefeyi de oluşturdu. Umuyorum ki eserim bulunduğu yerde nice gençlerin konuyla ilgili farkındalığını artırmaya katkıda bulunacaktır." dedi.

Güraras, oluşturulan heykelle, sanatın ifade gücünden yararlanarak tütün endüstrisinin doğaya verdiği tahribatı ortaya koyduklarını aktardı.

- "Tarifi olmayan bir duygu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eserle yakından ilgilendiğini ve bu durumun kendisini çok etkilediğini dile getiren Güraras, "Çok sanat eseri yaptım. Ülkemize elimden geldiğince hizmet ettim, çalışmalar gerçekleştirdim. Yurt dışında ülkemizi temsil ettim. Hacettepe'de yüksek lisansımı yaptım. Sade bir heykeltıraş olarak çalışmalarımı yapıyordum ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın sanata ve sanatçıya olan yaklaşımı beni çok onore etti. Bu, tarifi olmayan bir duygu. Dünyayı önüme serseler bu duyguyu bir daha yaşayamam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımının kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Güraras, şunları söyledi:

"Beni çağırması, 'Milletimizin de bu sanatçımızı tanıması güzel olur' demesi, bir sanatçı olarak gurur verici bir duygu. Bundan sonraki çalışmalarımı bu anı hissederek yapacağım, aynı hassasiyeti her çalışmamda göstermeye devam edeceğim. Gerçekten iyi iş çıkarınca takdir ediliyormuş insan. Bambaşka bir duygu. Sanatın sevildiğine, sanatçının takdir gördüğüne, iyi bir şeyler yapıldığında gerçekten yerini bulduğuna ben bugün şahit oldum. Tarifsiz bir duyguydu."

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