Farklı suçlardan aranan eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de, 6 farklı suçtan aranan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç yakalandı.
Alınan bilgiye göre, avukat Funda Sadıkahmet, müvekkili Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma sürecinde kendisini arayıp tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.
Hakkında dava açılan ve mahkemeye gitmediği için yakalama kararı çıkarılan Sarnıç, Küçükçekmece'de gözaltına alındı.
Sarnıç'ın 6 ayrı suçtan daha arandığı öğrenildi.
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