Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 500 siperlik, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Bilim ve Sanat Merkezlerinde, maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda emniyet mensupları için Bilim ve Sanat Merkezlerinde 250 bin yüz koruyucu siperlik üretilmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, bugün ilk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperliklerin emniyet müdürlüklerine teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon'da da İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın tarafından, Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen 500 yüz koruyucu siperliğin, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.