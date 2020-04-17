YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi

TRABZON HABERLERİ  | 17.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 500 siperlik, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Bilim ve Sanat Merkezlerinde, maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda emniyet mensupları için Bilim ve Sanat Merkezlerinde 250 bin yüz koruyucu siperlik üretilmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, bugün ilk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperliklerin emniyet müdürlüklerine teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon'da da İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın tarafından, Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen 500 yüz koruyucu siperliğin, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin bu süreçte sağlık ve güvenlik personeli için 1550 koruyucu siperlik üreterek Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane ve diğer birimlere, Türk Kızılay ve Trabzon Havalimanı'na dağıtımını yaptığını belirtti.

Aktaş, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Patoloji Bölümü'yle de tasarımını yaptıkları ve seri üretim için çalışması yapılan maskelerden de 3 bin adet üretip sağlık çalışanlarına dağıtımını yapacaklarını kaydetti.

Bugün de üretilen 500 yüz koruyucu siperliği, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Aktaş, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i içinde bulunulan bu zorlu süreçte yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle de tebrik ettiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
1/
Anahtar Kelimeler:
Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezin Siperlik Trabzon Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Vali Gürel caddede maske dağıtıp, ‘Evde kal’ uyarısı yaptı

Vali Gürel caddede maske dağıtıp, ‘Evde kal’ uyarısı yaptı

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Kaymakamlıktan pazaryerlerine sıkı denetim

Kaymakamlıktan pazaryerlerine sıkı denetim

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:32
Öğle
12:26
İkindi
16:10
Akşam
19:10
Yatsı
20:36

Trabzon Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Deva Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Ortahisar
Karaduman Eczanesi
Ortahisar
Kofoğlu Eczanesi
Ortahisar
Yavuz Eczanesi
Akcaabat
Yaylacık Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Annesiyle aynı kaderi paylaştı

Annesiyle aynı kaderi paylaştı

11 yaşındaki Mustafa Eren'den "‬Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

11 yaşındaki Mustafa Eren'den "‬Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon’da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı

Trabzon’da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.