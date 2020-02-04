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Faruk Kılıç: “EMITT Mardin turizmine büyük katkılar sağlayacak”

MARDİN HABERLERİ  | 04.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye’de 81 ilin yöresel ürünlerini sergilediği 4’üncü Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de Mardin’in uluslararası düzeyde tanıtımını yapmanın kent turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen fuar ile ilgili açıklama yapan AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mardin ve ilçelerin kültürünü, damak tadını, yöresel ürünleri, tarihi güzelliklerini ve daha birçok özelliğini 4’üncü Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de uluslararası düzeyde tanıtımını yapmanın kent turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye’de 81 ilin yöresel ürünlerini sergilediği 4’üncü Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de Mardin’in uluslararası düzeyde tanıtımını yapmanın kent turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen fuar ile ilgili açıklama yapan AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Mardin ve ilçelerin kültürünü, damak tadını, yöresel ürünleri, tarihi güzelliklerini ve daha birçok özelliğini 4’üncü Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de uluslararası düzeyde tanıtımını yapmanın kent turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Mardin standının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Kılıç, “Her şeyden çok ortak paydamız olan kardeşliğimizi uluslararası düzeyde herkese anlatabilmenin, dillerin ve dinlerin başkenti konumunda bulunan Mardin’i sınırlarımızın çok ötesine taşıyabilmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu onuru yaşatan belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Mardin ve ilçelerimize has ürünlerin sergilendiği stantlarımız yoğun bir ilgiye mazhar oldu. Özellikle sadece Mardin’de üretimi ve yapımı gerçekleştirilen kuru yemiş ve birçok tarım ürünün sergilendiği stantlarımız, lezzetli yemek çeşitlerimiz, canlı bir şekilde duran tarihi mekanlarımızın stantları Mardin’i merak edenler tarafından olumlu karşılıklar buldu. Fuar alanında her ilçemiz özelliğine has ürünlerinin tanıtımını yaparak daha çok kişinin merak uyandırmasına vesile oldu. Üst düzey birçok ziyaretçinin geldiği stantlarımıza gelen herkes tekrar gelmek istedi. İnşallah Dünya 4. Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de yaptığımız bu güzel tanıtımlar sayesinde Mardin ve ilçelerine gelecek olan turist sayısında büyük artışlar olacaktır. Başta belediye başkanlarımız olmak üzere, 4’üncü Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de açtığımız stantlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Akşam
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Mardin Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Nergiz Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Özgen Eczanesi
Nusaybin
Yılmaz Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
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